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21:38   24 Апреля 2020
Политика

Правительство выделит 6 млрд рублей на недополученные кредиты по льготной ипотеке

Правительство выделит 6 млрд рублей на недополученные кредиты по льготной ипотеке

Кабмин РФ профинансирует банки на выдачу доходов по ипотеке под 6,5% годовых. Резервный фонд выделил 6 млрд рублей, соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российские банки получат 6 млрд рублей из резервного фонда правительства под кредиты по льготной ипотеке. Распоряжение о возмещении недополученных доходов кредитным компаниям подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

"Шесть млрд рублей выделено из резервного фонда правительства на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам, выданным гражданам под 6,5% годовых", – говорится в документе.

Мишустин также поручил Минфину России проконтролировать предоставление субсидий. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Президент РФ Владимир Путин инициировал программу по ипотеке со льготной ставкой 6,5%. Михаил Мишустин утвердил программу 23 апреля.

 

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Автор: Василий Пименов
#резерв #мишустин

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