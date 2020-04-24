Правительство выделит 6 млрд рублей на недополученные кредиты по льготной ипотеке
Кабмин РФ профинансирует банки на выдачу доходов по ипотеке под 6,5% годовых. Резервный фонд выделил 6 млрд рублей, соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Российские банки получат 6 млрд рублей из резервного фонда правительства под кредиты по льготной ипотеке. Распоряжение о возмещении недополученных доходов кредитным компаниям подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
"Шесть млрд рублей выделено из резервного фонда правительства на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам, выданным гражданам под 6,5% годовых", – говорится в документе.
Мишустин также поручил Минфину России проконтролировать предоставление субсидий. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Президент РФ Владимир Путин инициировал программу по ипотеке со льготной ставкой 6,5%. Михаил Мишустин утвердил программу 23 апреля.