Оперштаб сообщил о смерти еще 41 пациента в Москве

Погибшие пациенты с подтвержденной пневмонией и диагностированным коронавирусом были в возрасте от 34 до 92 лет. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы.

Большинство умерших пациентов страдали сопутствующими заболеваниями, среди которых холецистит, вирусный гепатит, лейкоз и другие, передает РИА Новости.

"В Москве скончался 41 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говориться в сообщении оперативного штаба.

По последним данным, в России выявлено более 68 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 5 тыс. людей вылечилось. Зафиксировано 615 летальных исходов.