Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Кремль неоднократно давал Белому дому понять, что любые переговоры возможны только на равных условиях, поэтому в вопросе Договора по открытому небу Соединенным Штатам придется считаться с позицией России.

Таким образом военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, прокомментировал недавнее заявление американского посла в России Джона Салливана о том, что Москва якобы нарушает положения Договора по открытому небу, и Вашингтон призывает ее вернутся к исполнению взятых на себя обязательств, пересматривая при этом опции соглашения.

«В свете нарушений договора, которые США публично озвучили, мы в настоящий момент пересматриваем то, насколько наше участие в нем несет выгоду, и оцениваем все опции по договору, чтобы достичь целей национальной безопасности и вернуть Россию в русло договора и исполнения своих обязательств», — сказал Салливан в ходе онлайн-конференции.

При этом посол США подчеркнул, что Вашингтон пока из договора не вышел и выполняет свои обязательства, в отличие от Москвы, которая их якобы нарушает.

«В сентябре Россия отказала пролету американского и канадского самолетов над зоной военных учений «Центр-2019», хотя пролет над этой территорией был разрешен, и таким образом Россия нарушала договор», — объяснил Салливан позицию американской стороны.

Комментируя ситуацию в беседе с «Федеральным агентством новостей», Виктор Баранец напомнил, что условия Договора по открытому небу совсем не предполагают, что участники могут свободно пролетать над любым районом РФ.

«Пролет согласуется со страной-хозяйкой, и абсолютно такие же правила действуют в США, а также других 34 странах-участницах. Я бы хотел напомнить послу Салливану, что было случаи, когда мы предлагали для просмотра несколько американских районов и они не все нам открывали для пролета», — отметил эксперт.

Также он, пользуясь случаем, напомнил Салливану, что Соединенные Штаты сами долгое время капризничали и выискивали придирки. Например, по его словам, Вашингтон заявлял, что Россия якобы использует для просмотра чужой территории запрещенное оборудование – цифровые камеры повышенной мощности. Но Россия никогда не скрывала своих камер. При этом посол США не может не знать, что перед каждым полетом российского самолета над территорией США для проверки предоставляется вся оптическая и телеметрическая аппаратура, после осмотра которой составляется протокол и только тогда самолет получает возможность подняться в небо и облететь отведенный для осмотра район.

Также Виктор Баранец добавил, что претензии США по Договору об открытом небе его не удивляют, так как согласуются с последовательной политикой Вашингтона, направленной на слом всех основополагающих международных договоров.

«Все началось с договора по противоракетной обороне 1992 года. Вопрос господину Салливану: кто из него вышел? Американцы посчитали, что он им невыгоден. Далее соглашение о ракетах средней и меньшей дальности, и опять американцы предъявляют претензии, не предоставляя доказательств, — напомнил эксперт. — Серьезная страна так себя не ведет. Так могут вести себя мошенники за карточным столом, но не крупные политики в Вашингтоне».

Еще одним примером, по его словам, может служить ситуация с Договором СНВ-III (о стратегических наступательных вооружениях в третьей редакции), срок действия которого скоро заканчивается. Для продления договора необходимо все заранее согласовать, время идет, но американцы и здесь «крутят носом».

«Они вдруг решили, что Москва должна за уши притащить в этот договор Китай. Хорошо, что министр обороны России вежливо отправил их в известном направлении и сказал, что это китайское дело. Теперь они заходят с другой стороны — им хочется, чтобы мы затолкали в СНВ-III весь наш выводок гипервооружений, которые Владимир Путин продемонстрировал 1 марта 2018 года», — заявил Баранец.

Подобная наглость американцев, которые пытаются вынудить Россию выполнять любые их прихоти, по мнению эксперта, связана с тем, как наша страна вела себя в 1990-х годах, сразу после развала СССР. Однако сейчас в Кремле больше нет первого президента РФ Бориса Ельцина.

«Там сидит другой человек, с другим подходом к российско-американским отношениям, который не позволяет Вашингтону поступать так, как ему захочется. Все это идет с того, что мы в 90-е годы развратили американцев. Мы шли им навстречу по таким позициям, которые иной раз выглядят откровенно предательскими», — напомнил Баранец.

Теперь же, подчеркнул эксперт, американцам придется считаться с тем, что Россия больше не будет идти на поводу у США и открывать свободный доступ к пролетам над своей территорией в любое время.

«Пусть слюнявят палец, смотрят на соглашение, говорят, где Россия нарушает, и приводят доказательства. Но мы также напомним аналогичные случаи с их стороны, — подчеркнул военный эксперт. — Такое капризное поведение очень свойственно для США — постоянно кого-нибудь упрекать, если это не идет по их сценарию. За последние годы, особенно после того, как президентом России стал Владимир Путин, американцев слишком многое стало не устраивать в политике Москвы».

Соединенные Штаты, по его словам, пытаются диктовать Москве условия, однако сами отказываются выполнять свою часть соглашений. Их поведение – это какое-то политическое и дипломатическое шарлатанство, а не международная политика, но больше так продолжаться не может.