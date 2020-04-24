Вице-премьер Абрамченко заявила о поддержке регоператоров по коммунальным отходам

Власти РФ приняли решение оказать поддержку региональным операторам, которые занимаются утилизацией твердых бытовых отходов. На эти цели выделят свыше 10 млрд рублей, сообщила зампредседателя правительства страны Виктория Абрамченко.

Абрамченко отметила, что во время режима самоизоляции объемы коммунальных отходов в среднем увеличились на 20%. Вместе с этим сократилась общая сумма, полученная за услуги по вывозу мусора, пишет телеканал "360". Названные факторы стали серьезной нагрузкой на регоператоров.

Вице-премьер подчеркнула, что это стало сигналом для правительства, которое оперативно согласовало меры, необходимые для поддержки этой сферы.

Субсидирование отрасли исключит возникновение так называемого мусорного коллапса, уверена Абрамченко. В настоящий момент необходимо обеспечить бесперебойную работу по вывозу бытовых отходов, а соответствующие меры следует реализовать незамедлительно. Первые транши пройдут на следующей неделе.