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20:43   24 Апреля 2020
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Сотрудник ГИБДД предотвратил аварию с участием пассажирского автобуса под Новосибирском

Сотрудник ГИБДД предотвратил аварию с участием пассажирского автобуса под Новосибирском

Полицейский не дал загореться автобусу и помог эвакуировать из сломанного транспорта людей.

Старший инспектор ДПС возвращался со службы домой и обратил внимание на автобус, из-под которого шел дым. Транспорт ехал в Черепановском районе Новосибирской области. Сотрудник полиции использовал громкоговоритель, чтобы предупредить водителя транспорта и заставить его остановиться.

После остановки автобуса, полицейский помог эвакуировать граждан, находившихся в нем, а также организовал для них другой рейс, чтобы люди смогли отправиться дальше. Как выяснилось позже, причиной возгорания стала тормозная колодка, которую заклинило. Водитель автобуса поблагодарил сотрудника полиции за оказанную помощь.

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Автор: Василий Пименов
#автобус #полиция #новосибирская область

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