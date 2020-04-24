Сотрудник ГИБДД предотвратил аварию с участием пассажирского автобуса под Новосибирском

Полицейский не дал загореться автобусу и помог эвакуировать из сломанного транспорта людей.

Старший инспектор ДПС возвращался со службы домой и обратил внимание на автобус, из-под которого шел дым. Транспорт ехал в Черепановском районе Новосибирской области. Сотрудник полиции использовал громкоговоритель, чтобы предупредить водителя транспорта и заставить его остановиться.

После остановки автобуса, полицейский помог эвакуировать граждан, находившихся в нем, а также организовал для них другой рейс, чтобы люди смогли отправиться дальше. Как выяснилось позже, причиной возгорания стала тормозная колодка, которую заклинило. Водитель автобуса поблагодарил сотрудника полиции за оказанную помощь.