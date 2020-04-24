Сайт ФАН восстановил свою работу после хакерской атаки

Сайт Федерального агентства новостей вновь нормально функционирует после хакерской атаки.

Чтобы полностью восстановить работу сайта, техническим специалистам потребовалось около двух часов. В ФАН произошел перебой в пятницу вечером. По мнению редакции, сбой случился в результате заранее спланированной диверсии.

Это далеко не первая атака, когда сайт подвергается нападкам со стороны хакеров, в том числе спецслужб Украины. Одна из самых серьезных произошла в ноябре 2018 года. Тогда сервера и служебная почта ФАН подверглись взлому со стороны работы подразделения Пентагона United States Cyber Command США.

В итоге последствия оказались незначительными, и все данные были восстановлены за несколько часов. До этого, 17 апреля, Google-аккаунт Федерального агентства новостей, привязанный к каналу в YouTube был заблокирован по непонятным причинам. Сайт ФАН был основан в 2014 году.