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20:11   24 Апреля 2020
Общество

Сайт ФАН восстановил свою работу после хакерской атаки

Сайт ФАН восстановил свою работу после хакерской атаки

Сайт Федерального агентства новостей вновь нормально функционирует после хакерской атаки.

Чтобы полностью восстановить работу сайта, техническим специалистам потребовалось около двух часов. В ФАН произошел перебой в пятницу вечером. По мнению редакции, сбой случился в результате заранее спланированной диверсии.

Это далеко не первая атака, когда сайт подвергается нападкам со стороны хакеров, в том числе спецслужб Украины. Одна из самых серьезных произошла в ноябре 2018 года. Тогда сервера и служебная почта ФАН подверглись взлому со стороны работы подразделения Пентагона United States Cyber Command США. 

В итоге последствия оказались незначительными, и все данные были восстановлены за несколько часов. До этого, 17 апреля, Google-аккаунт Федерального агентства новостей, привязанный к каналу в YouTube   был заблокирован по непонятным причинам. Сайт ФАН был основан в 2014 году.

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Автор: Юлия Яковлева
#атака #хакеры #фан

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