Манукян назвал "Новую газету" изданием, помогающим врагам России

Подозрительное рвение журналистов "Новой газеты" в теме терроризма вызывает достаточно оснований, чтобы изданием занялись специалисты Роскомнадзора. Во мнении сошлись многие российские общественные деятели.

Больше всего в этой теме отличился корреспондент Денис Коротков. Расследования Федерального агентства новостей указывают на его возможную прямую связь с запрещенной на территории РФ группировкой "Исламское государство". Последняя публикация Короткова обнародована 21 апреля, ее предназначение — оправдать деятельность террористов на территории Сирии и очернить российскую помощь ближневосточному государству. Помимо этого, уже общедоступны доказательства, что фото и видеоматериалы, которые Коротков использовал в том тексте, были фальсификацией.

Не так давно отличилась и другая журналистка "Новой газеты" Елена Милашина. Она представила неправдивый текст о ситуации с пандемией коронавируса в Чечне. После публикации его быстро заблокировали по требованию представителей Роспотребнадзора, передает Федеральное агентство новостей.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич возмутился хайпом, который устраивают сотрудники "Новой газеты". Журналист осудил их работу во время и после теракта в школе Беслана 1 сентября 2004 года, а также захвата концертного зала на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост" 23 октября 2002 года. По его мнению, общественность должна оттолкнуть такая подача информации.

Мнение разделил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. По его мнению, издание все чаще стало давать поводы для проверок со стороны правоохранительных органов. Следователям стоит проверить "Новую газету", и если она не пройдет проверку, изданию стоит исчезнуть из российского медиаполя.