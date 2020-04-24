База с цифровыми отпечатками пользователей исчезла с сайта "Новой газеты"

Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов снизил до минимума защиту от "накрутки" в голосовании премии погибшего экс-депутата Бориса Немцова, устранив базу с цифровыми отпечатками пользователей.

Голосование премии Немцова проходит на сайте "Новой газеты", и система голосования построена на использовании цифровых отпечатков устройств пользователей. Это так называемые фингерпринты, которые издание собирало тайком — с помощью такой системы АНБ США следит за людьми.

Журналисты ФАН решили протестировать систему голосования премии Немцова. Выяснилось, что за одного кандидата можно проголосовать минимум дважды. После того, как "Новая" получила предупреждение о своей низкой защите голосования от "накруток", Муратов, вместо того чтобы ее усилить, наоборот, еще больше ослабил защиту, позволив каждому голосовать за одного кандидата несколько раз.

Учитывая факт, что "накрутка" стала еще проще, журналисты пришли к выводу, что Муратов "потерял" базу цифровых отпечатков читателей. Голосование на сайте "Новой" не было аннулировано, и система не изменилась, а вот база цифровых отпечатков устройств была полностью очищена. Оказалось, что сокрытие факта о сборе отпечатков стала важнее голосования.

Да, издание больше не собирает важную информацию о пользователях, но куда делась предыдущая база, которая включала в себя минимум 20 тысяч отпечатков, неизвестно. Возможно, она была скопирована и передана кому-то. ФАН советует Муратову отменить результаты скомпрометированного голосования премии Немцова и объяснить пользователям, почему издание тайно собирало их личные данные и куда их отправило.