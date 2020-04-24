Молодая жительница Кубани объявлена в розыск за пособничество террористам

Девушка в возрасте 25 лет уезжала в Сирию для прохождения обучения у террористов, а позже принимала непосредственное участие в их деятельности, заявили в СК. В настоящее время обвиняемая объявлена в международный розыск.

Жительница Кубани обвиняется в участии в деятельности террористической организации в Сирии, а также в прохождении обучения на территории Сирийской Арабской Республики. Уголовное дело возбужденно в отношении 25-летней девушки, сообщили в региональном управлении СКР по Краснодарскому краю.

Ведомство установило, что в 2016 году обвиняемая уехала в Сирию, где проходила обучение в целях осуществления террористической деятельности, а до января 2018 года принимала участие в деятельности террористов.

Девушка не явилась по вызову следователей, поэтому в настоящее время она заочно арестована и объявлена в международный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.