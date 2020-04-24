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18:51   24 Апреля 2020
Политика

Навальный высмеял награду умершего от коронавируса московского депутата Жукова

Навальный высмеял награду умершего от коронавируса московского депутата Жукова

Блогер Алексей Навальный раскритиковал решение о посмертном награждении депутата Мособлдумы Ивана Жукова, который организовал волонтерскую работу в Ногинске во время пандемии.

Навальный иронично заявил, что теперь начнут награждать всех подряд, кто умер от коронавируса. Однако близкие Жукова крайне не согласны с мнением блогера.

По словам первого зампреда Московской областной думы Ларисы Лазутиной, Жуков одним из первых принял участие в волонтерской деятельности во время пандемии коронавируса. Он решал практически все вопросы, связанные с волонтерством в Ногинске.

Руководитель Богородского городского округа Игорь Сухин отметил, что местные жители благодарны Жукову за строительство новой школы, ровные дороги и чистую воду.

Подробнее о нелепости высказывания Навального читайте в материале телеканала "360".

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Автор: Василий Пименов
#навальный #жуков #коронавирус

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