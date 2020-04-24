Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Малинкович призвал проверить декларации чиновников после скандала с КПРФ в Башкирии

Малинкович призвал проверить декларации чиновников после скандала с КПРФ в Башкирии

 Редакция ФАН подверглась атаке, но делает все, чтобы восстановить работу

Редакция ФАН подверглась атаке, но делает все, чтобы восстановить работу
Навальный высмеял награду умершего от коронавируса московского депутата Жукова

Навальный высмеял награду умершего от коронавируса московского депутата Жукова

 Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за COVID-19

Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за COVID-19
Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

 Исследование об источнике коронавируса в Испании шокировало ученых

Исследование об источнике коронавируса в Испании шокировало ученых
Малинкович призвал проверить декларации чиновников после скандала с КПРФ в Башкирии

Малинкович призвал проверить декларации чиновников после скандала с КПРФ в Башкирии

 Редакция ФАН подверглась атаке, но делает все, чтобы восстановить работу

Редакция ФАН подверглась атаке, но делает все, чтобы восстановить работу
Навальный высмеял награду умершего от коронавируса московского депутата Жукова

Навальный высмеял награду умершего от коронавируса московского депутата Жукова

 Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за COVID-19

Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за COVID-19
Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

 Исследование об источнике коронавируса в Испании шокировало ученых

Исследование об источнике коронавируса в Испании шокировало ученых
18:47   24 Апреля 2020
Общество

Малинкович призвал проверить декларации чиновников после скандала с КПРФ в Башкирии

Малинкович призвал проверить декларации чиновников после скандала с КПРФ в Башкирии

Российский закон равен для всех, заявил член партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, комментируя ситуацию с декларацией о доходах главы башкирского КПРФ Юнира Кутлугужина.

Лидер КПРФ в Республике Башкортостан Кутлугужин предоставил неверную информацию о доходах в 2018 году. Это выяснилось спустя два года, после чего местное правительство провело служебную проверку. После выявления нарушения политику было вынесено предупреждение, но мандата за нарушение его не лишили.

Первый секретарь Санкт-Петербургского городского отделения партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович выразил мнение, что за доходами народных избранников нужен более пристальный контроль, передает Федеральное агентство новостей. Закон один для всех, поэтому не важно, какую партию представляет чиновник, он в любом случае должен своевременно отчитываться об уровне доходов.

Парламентарии сильно рискуют, подавая недостоверные декларации, объяснил свою позицию Малинкович. Он напомнил, что за публикацию недостоверных данных можно с легкостью лишиться мандата. Особенно это касается представителей КПРФ, которые и без того опозорились после скандала с Павлом Грудининым.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#кпрф #декларация #малинкович

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...