Малинкович призвал проверить декларации чиновников после скандала с КПРФ в Башкирии

Российский закон равен для всех, заявил член партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, комментируя ситуацию с декларацией о доходах главы башкирского КПРФ Юнира Кутлугужина.

Лидер КПРФ в Республике Башкортостан Кутлугужин предоставил неверную информацию о доходах в 2018 году. Это выяснилось спустя два года, после чего местное правительство провело служебную проверку. После выявления нарушения политику было вынесено предупреждение, но мандата за нарушение его не лишили.

Первый секретарь Санкт-Петербургского городского отделения партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович выразил мнение, что за доходами народных избранников нужен более пристальный контроль, передает Федеральное агентство новостей. Закон один для всех, поэтому не важно, какую партию представляет чиновник, он в любом случае должен своевременно отчитываться об уровне доходов.

Парламентарии сильно рискуют, подавая недостоверные декларации, объяснил свою позицию Малинкович. Он напомнил, что за публикацию недостоверных данных можно с легкостью лишиться мандата. Особенно это касается представителей КПРФ, которые и без того опозорились после скандала с Павлом Грудининым.