Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за COVID-19

Россияне устали от ограничительных мер, введенные властями для борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В пятницу, 24 апреля, Голикова предложила российским властям оценить возможность ослабления мер, введенных из-за ситуации с COVID-19, так как жители страны чувствуют усталость от ограничений.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в РФ превысило 68 тысяч человек. Более 600 пациентов с COVID-19 скончались, почти 5600 человек выздоровели.

Впервые вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус начал стремительно распространяться по всему миру. Самая тяжелая обстановка с заболеваемостью наблюдается в США, Италии, Испании и Германии.