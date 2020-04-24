Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Малинкович призвал проверить декларации чиновников после скандала с КПРФ в Башкирии

Малинкович призвал проверить декларации чиновников после скандала с КПРФ в Башкирии

 Редакция ФАН подверглась атаке, но делает все, чтобы восстановить работу

Редакция ФАН подверглась атаке, но делает все, чтобы восстановить работу
Навальный высмеял награду умершего от коронавируса московского депутата Жукова

Навальный высмеял награду умершего от коронавируса московского депутата Жукова

 Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за COVID-19

Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за COVID-19
Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

 Исследование об источнике коронавируса в Испании шокировало ученых

Исследование об источнике коронавируса в Испании шокировало ученых
Малинкович призвал проверить декларации чиновников после скандала с КПРФ в Башкирии

Малинкович призвал проверить декларации чиновников после скандала с КПРФ в Башкирии

 Редакция ФАН подверглась атаке, но делает все, чтобы восстановить работу

Редакция ФАН подверглась атаке, но делает все, чтобы восстановить работу
Навальный высмеял награду умершего от коронавируса московского депутата Жукова

Навальный высмеял награду умершего от коронавируса московского депутата Жукова

 Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за COVID-19

Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за COVID-19
Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

 Исследование об источнике коронавируса в Испании шокировало ученых

Исследование об источнике коронавируса в Испании шокировало ученых
18:43   24 Апреля 2020
Политика

Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за COVID-19

Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за COVID-19

Россияне устали от ограничительных мер, введенные властями для борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В пятницу, 24 апреля, Голикова предложила российским властям оценить возможность ослабления мер, введенных из-за ситуации с COVID-19, так как жители страны чувствуют усталость от ограничений.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в РФ превысило 68 тысяч человек. Более 600 пациентов с COVID-19 скончались, почти 5600 человек выздоровели.

Впервые вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус начал стремительно распространяться по всему миру. Самая тяжелая обстановка с заболеваемостью наблюдается в США, Италии, Испании и Германии. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #ограничения #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...