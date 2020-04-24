МВД выдвинуло обвинения молдавскому политику в выводе 500 млрд рублей

Министерство внутренних дел РФ предъявило заочные обвинения в адрес молдавского политика Ренато Усатого. Он вместе с бизнесменом Владимиром Плахотюком подозревается в выводе 500 миллиардов рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По информации следствия, бизнесмены, якобы продавая валюту, перечислили средства с российских счетов на счета Moldindconbank, в том числе зарегистрированные в американском Bank of New York.

После этого полученные деньги списывали по подложным решениям судов, находящихся в Молдавии, и направляли в иностранные банки, в основном находящиеся в Европе. Как заявила Волк, копию постановления правоохранительные органы передали адвокату Усатого, следствие будет продолжено.

Ренато Усатый возглавляет молдавскую "Нашу партию". Владимир Плахотнюк — бывший депутат, один из самых богатых людей в Молдавии. Еще три года назад он был объявлен в международный розыск.