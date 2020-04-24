Ученые в США прекратили тестовое лечение пациентов с коронавирусом противомалярийным препаратом хлорохин. У некоторых добровольцев лекарство вызвало аритмию, скончались 20 человек, сообщает Американская медицинская ассоциация.

На экспериментальное лечение согласился 81 человек с диагнозом COVID-19. Половина добровольцев получала препарат хлорохиндифосфат в повышенной дозировке. Сначала отмечалось снижение летальных случаев, однако побочные эффекты оказались смертельно опасными.

Как отмечает CNBC, ранее противомалярийный препарат расхваливал журналистам президент США Дональд Трамп.

По данным Университета Дж.Хопкинса, число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч человек.