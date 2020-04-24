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18:55   24 Апреля 2020
Сирия

Ситуация в Сирии: разведка ВВС САР понесла потери в Даръа

Ситуация в Сирии: разведка ВВС САР понесла потери в Даръа

На фоне затишья в противостоянии протурецких сил с солдатами САА боевики предпринимают новые атаки на бойцов правительственных войск Сирии.

В то время, как, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), на северо-востоке страны за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного случая вооруженного противостояния членов протурецких формирований с солдатам Сирийской арабской армии (САА), боевики других группировок переходят в атаку. Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, джихадисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», костяк которой составляют террористы запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра», нанесли удар сразу по двум поселениям в провинции Идлиб.

«Пострадали поселки Кафр-Мус в Идлибе, в приграничной зоне на западе Алеппо под огонь попали жилые кварталы деревни Анджель», — уточняется информация источником.

Одновременно с этим указывается на примечательный инцидент в провинции Даръа, в результате которого разведка ВВС Сирийской Арабской Республики (САР) понесла потери. Со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) сообщается, что в западной части провинции прогремел мощный взрыв. В результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ), установленного неизвестными лицами в транспортное средство военнослужащего САА, погиб солдат из разведывательного подразделения ВВС САР, а также получил ранения один офицер правительственных войск.

В момент взрыва СВУ автомобиль двигался по трассе, соединяющей поселения Даиль и Ибта. В причастности к данной минной атаке подозреваются члены спящих ячеек непримиримых боевиков, которые до сих пор получают поддержку с базы сил международной коалиции во главе с США, расположенной в приграничной с Ираком и Иорданией зоне страны.

Ранее эксперт Константин Соколов рассказал о легализации финансирования сирийских боевиков Госдепом США.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб #саа #даръа

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