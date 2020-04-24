Гаагский суд решил не раскрывать личность свидетеля по делу МН17

Гаагский суд постановил не раскрывать личность свидетеля, который был лишен статуса анонимности в деле о малазийском боинге МН17.

Об этом рассказали РИА Новости в Гаагском суде. Ранее суд также поставил не разглашать данные о двенадцати свидетелях, проходящих по этому же делу. Адвокаты российского гражданина Олега Пулатова, обвиняемого судом, подали апелляцию на решение судебного следователя, который постановил оставить тринадцати свидетелям анонимный статус.