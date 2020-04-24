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18:26   24 Апреля 2020
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Гаагский суд решил не раскрывать личность свидетеля по делу МН17

Гаагский суд решил не раскрывать личность свидетеля по делу МН17

Гаагский суд постановил не раскрывать личность свидетеля, который был лишен статуса анонимности в деле о малазийском боинге МН17.

Об этом рассказали РИА Новости в Гаагском суде. Ранее суд также поставил не разглашать данные о двенадцати свидетелях, проходящих по этому же делу. Адвокаты российского гражданина Олега Пулатова, обвиняемого судом, подали апелляцию на решение судебного следователя, который постановил оставить тринадцати свидетелям анонимный статус.

Судебные следователи, изучив вопрос, пришли к выводу, что двенадцать свидетелей должны остаться анонимными, по отношению к ним были вынесены правильные решения. А по отношению к тринадцатому свидетелю решение принималось с процедурными нарушениями. Поэтому следователи сняли с него статус свидетеля, которому может угрожать опасность, и его показания судья больше не сможет учитывать.

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Автор: Яна Либерман
#свидетели #мн-17 #гаагский суд

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