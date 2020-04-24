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18:14   24 Апреля 2020
Политика

Жители Дальнего Востока просили перенести дату окончания Второй мировой

Жители Дальнего Востока просили перенести дату окончания Второй мировой

Решение перенести дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября оказалось справедливым, заявил автор соответствующего законопроекта, депутат Георгий Карлов.

Депутат заявил, что такая же позиция была у ветеранов, проживающих на Дальнем Востоке, ветеранских организаций и детей войны, передает телеканал "360".

По его словам, правительство РФ восстановило историческую справедливость, приняв этот законопроект. Карлов подчеркнул, что Москва имела полное право это сделать.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.

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Автор: Руслан Неглинный
#ветераны #правительство рф #вторая мировая

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