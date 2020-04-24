Аналитик Дроздов оценил роль политики Центробанка в стабилизации экономики России

Решение Банка России о снижении ключевой ставки может оказать благотворное влияние на процесс стабилизации экономики в период мирового кризиса. Аналитик Сергей Дроздов оценил политику регулятора и ее роль в поддержании отечественных предпринимателей.

Банк России, несмотря на экономические турбуленции, продолжает работать над смягчением монетарной политики. На Совете директоров организации было принято решение снизить ключевую ставку с 6% до 5,5%, что уже вызвало укрепление рубля к доллару и евро. Вкупе с действиями правительства шаг Банка России направлен на помощь отечественному предпринимательству.

Экономика России сегодня нуждается в поддержке, сообщил News.ru аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. В непростые времена антикризисный пакет мер правительства будет дополнен решениями ЦБ РФ. В сложившихся обстоятельствах поддержка граждан является задачей, которая не уступает по важности укреплению курса рубля.