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18:12   24 Апреля 2020
Экономика

Аналитик Дроздов оценил роль политики Центробанка в стабилизации экономики России

Аналитик Дроздов оценил роль политики Центробанка в стабилизации экономики России

Решение Банка России о снижении ключевой ставки может оказать благотворное влияние на процесс стабилизации экономики в период мирового кризиса. Аналитик Сергей Дроздов оценил политику регулятора и ее роль в поддержании отечественных предпринимателей.

Банк России, несмотря на экономические турбуленции, продолжает работать над смягчением монетарной политики. На Совете директоров организации было принято решение снизить ключевую ставку с 6% до 5,5%, что уже вызвало укрепление рубля к доллару и евро. Вкупе с действиями правительства шаг Банка России направлен на помощь отечественному предпринимательству.

Экономика России сегодня нуждается в поддержке, сообщил News.ru аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. В непростые времена антикризисный пакет мер правительства будет дополнен решениями ЦБ РФ. В сложившихся обстоятельствах поддержка граждан является задачей, которая не уступает по важности укреплению курса рубля.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #цб рф #рубль #предпринимательство #коронавирус

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