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18:06   24 Апреля 2020
Общество

Редакция ФАН подверглась атаке, но делает все, чтобы восстановить работу

Редакция ФАН подверглась атаке, но делает все, чтобы восстановить работу

Сайт Федерального агентства новостей (ФАН) подвергся атаке анонимных хакеров. Это произошло в пятницу, 24 апреля примерно в 17.00 по московскому времени.

IT-специалисты редакции получили информацию, исходя из которой можно сделать вывод, что это не обычный технический сбой, а заранее подготовленная атака. 

Сообщаем нашим читателям, что в ближайшее время мы сможем нейтрализовать угрозы, а сайт вернется к полноценной работе.

Напомним, что это не первая атака, которой подвергается сайт ФАН. Ранее United States Cyber Command, подразделение Пентагона, публично рапортовало о так называемой блокировке ФАН и USA Really. Сообщения об участии Cyber Command в атаках на ФАН в американских СМИ появились 6 ноября 2018 года. Позднее издание ZDNet, входящее в американский медиахолдинг CBS Corporation, назвало эту операцию "провальной" и "пустой тратой средств американских налогоплательщиков", поскольку ФАН и USA Really ни на минуту не прекращали своей работы. Более того, о действиях киберкомандования США агентству было хорошо известно, что позволило практически свести к нулю ущерб. Но сам факт атаки означает, что США и Пентагон рассматривают легальные российские СМИ как военную цель.

Помимо Пентагона, сайт ФАН как мишень могут рассматривать экстремисты и террористы всех мастей, действующие на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, угрозы в наш адрес поступали от украинских ботоферм и аналогичных структур либеральных изданий.

Редакция ФАН заявляет, что эта атака, как и прочие, будет отбита, а мы продолжим свою деятельность по достоверному освещению мировых и внутрироссийских событий.

Редакция ФАН

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Автор: Илья Романович
#атака #хакеры #фан

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