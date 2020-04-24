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17:59   24 Апреля 2020
Общество

Скандалы вокруг ФБК могли стать причиной снижения донатов от россиян

Скандалы вокруг ФБК могли стать причиной снижения донатов от россиян

Блогер Алексей Навальный в эфире "Дождя" превратил интервью с журналистом Тихоном Дзядко в поток оправданий.

Он фактически расписался в том, что "оппозиция" потеряла рейтинги, а деятельность признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" больше неактуальна. Один из пользователей поинтересовался, почему упало количество донатов. Навальный пообещал отчитаться о суммах в конце месяца, но признал факт снижения числа пожертвований.

Он объяснил это ситуацией с коронавирусом, но вполне возможно, что граждане просто больше не хотят отдавать блогеру и его фонду свои кровные, пишет "Экономика Сегодня". Навальный в 2019 году не раз отдыхал за границей и спустил там круглую сумму денег. Люди просто устали оплачивать его шикарную жизнь.

Еще один зритель "Дождя" узнал у блогера, нуждается ли его фонд в усечении зарплат или сокращении сотрудников. Навальный заявил, что ФБК не нужны деньги лишь во время избирательной кампании. В других случаях она вынуждена «сокращаться» из-за обысков и изъятия техники. До этого в течение трех месяцев Навальный не мог найти сотрудников. Это может быть связано с кучей негативных отзывов от его бывших подчиненных.

Навальный также сказал, что не общается с журналистами часто, потому что высказывается на своем YouTube-канале. Он отметил, что не боится критиковать работников СМИ, но это в реальности касается только той прессы, которая не критикует "режим". Многие журналисты отмечали, что глава ФБК привык уходить от неудобных вопросов. Появление Алексея Навального в студии "рукопожатного" канала говорит о том, что блогер переживает тяжелые времена. После череды скандалов и провалов ему явно ничего не остается, как жаловаться на слишком малое количество донатов и вынужденное сокращение сотрудников.

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Автор: Яна Либерман
#навальный #фбк #донаты

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