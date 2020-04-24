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17:47   24 Апреля 2020
Политика

Саакашвили назвал себя абсолютным сторонником мира между РФ и Украиной

Саакашвили назвал себя абсолютным сторонником мира между РФ и Украиной

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что является абсолютным сторонником мира между Украиной и Россией, в интервью Deutsche Welle.

По его словам, никто не против мира с российской стороной. Он также добавил, что полностью поддерживает восстановление отношений РФ и Украины, однако сейчас этого непросто достичь. 

Саакашвили отметил, что в вопросах конфликта между Киевом и Москвой полностью поддерживает позицию украинского лидера Владимира Зеленского.

Все шаги главы украинского государства свидетельствуют о том, что он защищает независимое украинское государство, заявил политик во время интервью.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #украина #саакашвили

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