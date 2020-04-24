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17:45   24 Апреля 2020
Политика

Российские медучилища задействуют студентов для помощи в борьбе с COVID-19

Российские медучилища задействуют студентов для помощи в борьбе с COVID-19

Учащиеся четвертых и пятых курсов медицинских вузов России будут направлены на практику в связи с пандемией COVID-19, заявил московский градоначальник Сергей Собянин.

Соответствующее распоряжение было направлено главой столицы в Минздрав и Министерство науки и высшего образования России, передает РИА Новости. Приказ должен быть подготовлен уже на следующей неделе. Собянин подчеркнул, что система здравоохранения нуждается в дополнительных кадрах из-за отсутствия свободных специалистов и бессмысленности межрегиональных перевозок медиков. Глава Москвы добавил, что студенты четвертых и пятых курсов обладают всеми необходимыми навыками и знаниями для помощи врачам.

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Автор: Василий Пименов
#россия #студенты #медики #коронавирус #COVID-19

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