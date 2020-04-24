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17:43   24 Апреля 2020
Общество

Неизвестные хакеры атакуют сайт Федерального агентства новостей

Неизвестные хакеры атакуют сайт Федерального агентства новостей

Примерно с 17.00 сайт ФАН сначала стал работать со сбоями, а после отключился. В данный момент специалисты работают над восстановлением доступа к сайту. Серверы и админка не пострадали. 

Наши технические специалисты убеждены, что приостановка работы сайта – не обычный технический сбой. По всем признакам речь идет о целенаправленной хакерской атаке. Надеемся, что в ближайшее время мы сможем нейтрализовать все угрозы, а сайт вернется к полноценной работе.

Редакция ФАН

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Автор: Ирина Большунова
#атака #хакеры #фан

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