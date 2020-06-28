Путин рассказал об особом правиле для президента и премьера России

Президент и премьер-министр России никогда не сядут в один самолет. Более того, они не летают одновременно, даже находясь на разных бортах. Такое правило ввел российский глава Владимир Путин, он рассказал об этом в эфире телеканала «Россия-1».

Путин вспомнил о моменте, когда председатель кабмина Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Президент признался, что в то время был обязан «действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график».

«Вот мне это доставляет внутреннее удовлетворение — прямой контакт с людьми. Но я прекрасно понимал, обстоятельства требуют изменения режима работы, графика работы», — рассказал глава России.

Государственный лидер ввел особое правило для президента и премьера — не летать на одном лайнере или в одно время, пусть даже на разных самолетах. Дело в особой ответственности главных лиц страны за положение в России.

Напомним: COVID-19 выявили у Михаила Мишустина в конце апреля. Он рассказал об этом президенту в режиме «онлайн» и самоизолировался. Лечение премьер проходил в клинике, а исполняющим его обязанности стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Спустя 20 дней лечения Мишустин вернулся к работе.