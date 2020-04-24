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17:50   24 Апреля 2020
Россия

Андрей Медведев сравнил ссору Грузии и Украины из-за Саакашвили с битвой жабы и гадюки

Андрей Медведев сравнил ссору Грузии и Украины из-за Саакашвили с битвой жабы и гадюки

Власти Грузии грозят прервать дипломатические отношения с Украиной, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили займет пост вице-премьера.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что «категорически неприемлемо» назначать на высокую должность в правительстве человека, который на родине осужден на тяжкие преступления и находится в розыске.

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев в своем telegram-канале напомнил, что прошлым летом в Грузии прошли антироссийские акции. Теперь Тбилиси грозится отозвать посла, если на Украине назначат вице-премьером «убийцу русских миротворцев», отмечает депутат.

«Поговорка про жабу и гадюку в политике выглядит, кажется, именно так, — пишет Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ.

 

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Автор: Мария Владимирова
#украина #саакашвили #политика #грузия

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