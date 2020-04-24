Испанские ученые Центра микробиологии при Институте здравоохранения провели исследования с целью выяснить, как именно коронавирус попал на территорию страны. К своему удивлению они обнаружили, что нулевого пациента нет, а COVID-19 был в Испании еще в феврале, пишет газета El País.

«Предварительные результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля, и исключают наличие нулевого пациента», — сообщают ученые.

Ученые исследовали первые 28 геномов вируса, первыми зафиксированных в Испании. Следы не привели к конкретному пациенту, а указали сразу на множество людей, прибывших из других стран, пишет El País.

23 февраля 2020 года координатор по чрезвычайным ситуациям министерства здравоохранения Фернандо Симон заявлял, что в стране вируса COVID-19 нет. Судя по результатам исследования, в Испании в тот момент уже были люди, инфицированные коронавирусом.

Тот факт, что COVID-19 «гостил» в стране еще в феврале исключает наличие нулевого пациента. COVID-19 мог проникнуть на территории Испании 15-ю различными путями, считают ученые.

Самый вероятный путь — через футбольное поле. Ученые мадридского Института здоровья Карлоса III отмечают, что массовый всплеск коронавируса произошел в Валенсии. Именно там проходил матч Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и испанской «Валенсией». Больше всего зараженных было среди футбольных фанатов и спортсменов. Ранее мэр итальянского города Бергамо Джорджио Гори заявлял, что в ходе матча коронавирусом могли заразится около 40 тысяч человек.

«Важно знать состояние иммунизации нашего населения и реальное число заболевших. Эти исследования в стране помогут нам оценить возможное дальнейшее распространение инфекции, когда вступим в следующий этап», — заключили специалисты из Испании.

По состоянию на 17.00 24 апреля 2020 года в Испании зарегистрировано 219 764 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число жертв превысило 22 тысячи человек. По данным Университета Джонса Хопкинса эпидемия в стране начинает идти на спад.