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Неизвестные хакеры атакуют сайт Федерального агентства новостей

Неизвестные хакеры атакуют сайт Федерального агентства новостей

 Хазин высказался о горячем конфликте экономиста Глазьева и Центробанка

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Российские медучилища задействуют студентов для помощи в борьбе с COVID-19

 Виктора Януковича вызвали на допрос к следователям ГБР

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17:01   24 Апреля 2020
Россия

ФАН: Фонд Немцова должен "обнулить" голосование после вскрытых махинаций

ФАН: Фонд Немцова должен "обнулить" голосование после вскрытых махинаций

Журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) раскрыли способ, при помощи которого можно "накрутить" голоса в премии "Фонда Бориса Немцова за свободу".

Голосование премии, победитель которого получит 10 тысяч евро, проводится на сайте "Новой газеты". Результаты планируется огласить 11 мая, пишет ФАН. В окончательный список кандидатов на победу попали исключительно оппозиционные деятели, которые "славятся" нарушением российского законодательства.

Журналисты выяснили, что любой человек может проголосовать за своего кандидата неограниченное количество раз. Для этого нужно установить необходимый плагин для браузера, который находится в открытом доступе.

ФАН призывал "Фонд Бориса Немцова за свободу" обнулить результаты голосования, так как его система подвержена риску фальсификации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают блокировку российских СМИ недопустимым инцидентом.

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Автор: Илья Романович
#фан #новая газета

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