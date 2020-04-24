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16:58   24 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Виктора Януковича вызвали на допрос к следователям ГБР

Виктора Януковича вызвали на допрос к следователям ГБР

Экс-президент Виктор Янукович должен прийти в ГБР Украины 30 апреля, чтобы ответить на вопросы следователей.

Государственное бюро расследований Украины прислало повестку бывшему президенту страны Виктору Януковичу. Согласно документу, он должен прийти к следователям и ответить на вопросы по делам, связанным с преступлениями военнослужащих.

Во время следствия экс-президенту страны будет присвоен процессуальный статус в ряде дел. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

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Автор: Илья Романович
#украина #янукович #гбр

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