Виктора Януковича вызвали на допрос к следователям ГБР

Экс-президент Виктор Янукович должен прийти в ГБР Украины 30 апреля, чтобы ответить на вопросы следователей.

Государственное бюро расследований Украины прислало повестку бывшему президенту страны Виктору Януковичу. Согласно документу, он должен прийти к следователям и ответить на вопросы по делам, связанным с преступлениями военнослужащих.

Во время следствия экс-президенту страны будет присвоен процессуальный статус в ряде дел. Информация появилась на официальном сайте ведомства.