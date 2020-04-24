Google нарушает российский закон, блокируя аккаунты СМИ

Запрос на тему блокировки аккаунта ФАН на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, направил в Роскомнадзор депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он адресован руководителю службы Андрею Липову, говорится на сайте Федерального агентства новостей. Действия Google нарушают конституционное право ФАН "производить и распространять массовую информацию любым законным способом", пояснил политик.

Американская компания могла заблокировать аккаунт российского СМИ, руководствуясь политическими мотивами, считает Евгений Федоров. Роскомнадзору следует принять меры, убежден депутат Госдумы. YouTube-канал ФАН был заблокирован в ночь на 17 апреля. Администрация видеохостинга отметила, что агентство якобы нарушило правила.

ФАН — не единственное СМИ, подвергшееся блокировке Google. Весной компания ограничила доступ к аккаунтам канала RT и ряду других средств массовой информации. А на YouTube-канале НТВ было заблокировано видеообращение президента РФ Владимира Путина, набравшее более 2 млн просмотров.