Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Неизвестные хакеры атакуют сайт Федерального агентства новостей

Неизвестные хакеры атакуют сайт Федерального агентства новостей

 Хазин высказался о горячем конфликте экономиста Глазьева и Центробанка

Хазин высказался о горячем конфликте экономиста Глазьева и Центробанка
Российские медучилища задействуют студентов для помощи в борьбе с COVID-19

Российские медучилища задействуют студентов для помощи в борьбе с COVID-19

 Виктора Януковича вызвали на допрос к следователям ГБР

Виктора Януковича вызвали на допрос к следователям ГБР
Исследование об источнике коронавируса в Испании шокировало ученых

Исследование об источнике коронавируса в Испании шокировало ученых

 Пентагон закупает тысячи ракет, двигаясь к границам России и Китая

Пентагон закупает тысячи ракет, двигаясь к границам России и Китая
Неизвестные хакеры атакуют сайт Федерального агентства новостей

Неизвестные хакеры атакуют сайт Федерального агентства новостей

 Хазин высказался о горячем конфликте экономиста Глазьева и Центробанка

Хазин высказался о горячем конфликте экономиста Глазьева и Центробанка
Российские медучилища задействуют студентов для помощи в борьбе с COVID-19

Российские медучилища задействуют студентов для помощи в борьбе с COVID-19

 Виктора Януковича вызвали на допрос к следователям ГБР

Виктора Януковича вызвали на допрос к следователям ГБР
Исследование об источнике коронавируса в Испании шокировало ученых

Исследование об источнике коронавируса в Испании шокировало ученых

 Пентагон закупает тысячи ракет, двигаясь к границам России и Китая

Пентагон закупает тысячи ракет, двигаясь к границам России и Китая
16:58   24 Апреля 2020
Общество

Google нарушает российский закон, блокируя аккаунты СМИ

Google нарушает российский закон, блокируя аккаунты СМИ

Запрос на тему блокировки аккаунта ФАН на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, направил в Роскомнадзор депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он адресован руководителю службы Андрею Липову, говорится на сайте Федерального агентства новостей. Действия Google нарушают конституционное право ФАН "производить и распространять массовую информацию любым законным способом", пояснил политик.

Американская компания могла заблокировать аккаунт российского СМИ, руководствуясь политическими мотивами, считает Евгений Федоров. Роскомнадзору следует принять меры, убежден депутат Госдумы. YouTube-канал ФАН был заблокирован в ночь на 17 апреля. Администрация видеохостинга отметила, что агентство якобы нарушило правила.

ФАН — не единственное СМИ, подвергшееся блокировке Google. Весной компания ограничила доступ к аккаунтам канала RT и ряду других средств массовой информации. А на YouTube-канале НТВ было заблокировано видеообращение президента РФ Владимира Путина, набравшее более 2 млн просмотров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#google #федоров #фан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...