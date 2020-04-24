Политолог Осташко: КПРФ и навальнисты пытаются митингами добраться до "кормушки"

Массовые мероприятия во время эпидемии коронавируса недопустимы. Если же они проводятся, то за это следует строго наказывать, заявил политолог Руслан Осташко.

Члены КПРФ намерено игнорируют ограничения, которые ввели власти РФ для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Партия агитирует избирателей выходить на улицу во время режима самоизоляции.

Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко отметил, что таких политиков не интересует судьба своих граждан, для них главной целью является заработок, несмотря ни на какие обстоятельства. По его мнению, им главное добраться до "кормушки". Оппозиционеры активно пропагандируют информацию, что в США государство раздает по 1200 долларов, однако не договаривают, что после уплаты всех налогов они превращаются в деньги куда меньшие, чем выделяет на помощь государство РФ, отметил Осташко в комментарии Nation News.

Сегодня эксперт находится в Севастополе и наблюдают за тем, как региональные власти борются с пандемией коронавируса. По его словам, администрация города делает все возможное для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В свою очередь КПРФ намеренно критикует власть и ничего не предлагает взамен.

Осташко отметил, что за любые призывы к несанкционированным митингам нужно строго наказывать. Также он добавил, что в РФ нужно принять закон, согласно которому нарушение правил самоизоляции и проведение несанкционированных митингов наказывалось бы усиленными штрафами.