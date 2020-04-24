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16:46   24 Апреля 2020
Общество

Осташко: КПРФ готовы сотрудничать хоть с чертом лысым, пытаясь реабилитировать партию

Осташко: КПРФ готовы сотрудничать хоть с чертом лысым, пытаясь реабилитировать партию

Провокаторы устроили во Владикавказе и Красноярске незаконные акции против режима самоизоляции, призванного противостоять коронавирусу. Ситуацию прокомментировал главред PolitRussia Руслан Осташко.

Обе незаконные акции спровоцированы навальнистами и коммунистами, которые фактически объявили о сотрудничестве с одиозным блогером.

По словам Осташко, КПРФ в нынешнем виде выступает с критикой властей за все что угодно. Эксперт напомнил, что в большинстве стран в период пандемии действуют ограничения, однако некоторые против него пытаются устраивать митинги, пишет Nation News.

Осташко в качестве примера привел ряд европейских стран, где введены более жесткие ограничительные меры. Российская же оппозиция занимается лишь тем, чтобы заработать себе политические очки.

Главный редактор также рассказал, что в настоящий момент вместе с оперштабом по борьбе с коронавирусом оказывает помощь нуждающимся жителям Севастополя. Тогда как представители КПРФ, включая олигарха Павла Грудинина, в подобном замечены не были. Зато коммунисты направляют огромные суммы на свои политические кампании.

Осташко подчеркнул, что сегодня большинство адекватных политических сил стараются помочь россиянам, которым особенно тяжело в период пандемии. Навальнисты и коммунисты по-прежнему пытаются устроить незаконные акции. Эксперт полагает, что их единственная цель — разграбление страны.

За такие призывы этих деятелей следует наказывать максимально жестко, уверен Осташко. Может потребоваться закон, который введет ответственность не только за нарушение самоизоляции, но и за проведение несанкционированных митингов в этот период. Штрафы за это должны быть больше.

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Автор: Василий Пименов
#кпрф #навальный #ужесточение #осташко #коронавирус

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