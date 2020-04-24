Путин поручил выделить 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи

Президент России Владимир Путин распорядился направить на закупку машин скорой помощи 5 миллиардов рублей.

На совещании по вопросам развития автомобильной промышленности глава государства отметил, что закупка машин скорой помощи повысит оперативность медицинской помощи, в том числе для жителей небольших городов и сел. Также российский лидер уточнил, что на лизинг для компаний каршеринга надо будет направить 2,5 млрд рублей.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, российскими властями предпринимаются максимально эффективные меры по оказанию поддержки и помощи анселению.