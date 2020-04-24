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Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

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Путин поручил подготовить планы по развитию энергоотрасли в условиях COVID-19

Путин поручил подготовить планы по развитию энергоотрасли в условиях COVID-19

 Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года
Экс-премьер Украины потребовал закрыть в стране американские биолаборатории

Экс-премьер Украины потребовал закрыть в стране американские биолаборатории

 Путин поручил выделить 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи

Путин поручил выделить 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи
Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

 ФБР, ЦРУ и нацразведка США были вовлечены в ОПГ, обвинившую Россию во "вмешательстве"

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15:56   24 Апреля 2020
Политика

Путин поручил выделить 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи

Путин поручил выделить 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи

Президент России Владимир Путин распорядился направить на закупку машин скорой помощи 5 миллиардов рублей.

На совещании по вопросам развития автомобильной промышленности глава государства отметил, что закупка машин скорой помощи повысит оперативность медицинской помощи, в том числе для жителей небольших городов и сел. Также российский лидер уточнил, что на лизинг для компаний каршеринга надо будет направить 2,5 млрд рублей.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, российскими властями предпринимаются максимально эффективные меры по оказанию поддержки и помощи анселению.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #скорая помощь

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