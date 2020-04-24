Пентагон закупает тысячи ракет, двигаясь к границам России и Китая

В США не устают готовиться к военным конфликтам даже в период пандемии коронавируса. В 2020 году Пентагон намерен закупить 10 193 ракеты класса «земля-земля» в ответ на «усиливающуюся конкуренцию» со стороны России и Китая. Издание The National Interest с агрессией выступает в сторону Поднебесной:

«Артиллерийские подразделения могут протолкнуть ракету в ваше горло за много миль, на суше или на море — и да, Китай, мы говорим с вами».

Ракет много не бывает

Ракеты закупают самые разные: для систем залпового огня, баллистические и крылатые ракеты морского и воздушного базирования. Число боеприпасов, которые Пентагон готов приобрести, почти вдвое превышает их количество в 2018 году — тогда США закупили 6 936 ракет.

В статье расходов Пентагона значатся баллистические ракеты «Трайдент II» модификации D5. Они запускаются с подводных лодок и могут достать цель на расстоянии больше 11 тысяч километров. Военно-морские силы США испытывали ракету в феврале этого года с подводной лодки USS Maine класса «Огайо» у побережья Сан-Диего в Калифорнии.

The National Interest пишет, что главный приоритет Вооруженных сил США сейчас — увеличение дальности артиллерии и расширение «ракетных возможностей». Здесь Пентагон полагается на реактивную систему залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и пусковую установку M270.

Реактивная система HIMARS установлена на пятитонном военном грузовике семейства FMTV. За одну поездку машина может увезти с собой только одну баллистическую ракету или шесть снарядов РСЗО. Для HIMARS разработано много типов ракет с разной дальностью, от 80 до 270 километров.

На базе этой реактивной системы Пентагон хочет создать абсолютно новый оперативно-тактический комплекс, рассказал «Политике Сегодня» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.

«Они хотят сделать так называемую бикалиберную систему. То есть на одной транспортной платформе будут располагаться разные ракеты, в зависимости от поставленных боевых задач. Сейчас они усиленно работают над ракетой, которая будет летать с HIMARS на 500 километров и далее», — объяснил эксперт.

Цена вопроса

Минобороны США готово выделить на закупку ракет почти полтора миллиарда долларов. Алексей Леонков озвучил некоторые цифры. Так, на ракеты системы ПРО в 2019 году Пентагон выделил 414 миллионов долларов, а в 2020 цифра выросла до 570 миллионов. Ракеты большой дальности LRSO в прошлом году «съели» 600 миллионов из американского бюджета, а в этом уже 812 миллионов.

«Многие эксперты уже отмечают, что закупка ракетного вооружения в таком большом количестве, скажем так, немного нестандартна. <…> То есть они по всем ракетам фактически увеличил расходы либо на 80 процентов, либо вообще кратно», — заявил военный эксперт.

Где собака зарыта

Леонков считает, что активность Соединенных Штатов по усилению вооруженных сил неслучайна. Редактор журнала «Арсенал отечества» сообщил о намерениях Пентагона укрепить свой гарнизон на Гуаме.

На этом острове в западной части Тихого океана расположены две крупные базы ВС США – «Апра-Харбор» и база воздушных сил «Андерсен». Взлетно-посадочные полосы последней могут принять самолеты любого класса. Ранее Штаты перебросили оттуда свои бомбардировщики B-52 на базу «Майнот» в Северной Дакоте.

Пентагон посчитал, что самолеты находятся в зоне потенциального удара китайских ракет средней дальности. В ведомстве однако не исключили возвращения бомбардировщиков на остров Гуам.