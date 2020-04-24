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17:20   24 Апреля 2020
Россия

Большинство россиян готовы помочь людям, находящимся на карантине

Большинство россиян готовы помочь людям, находящимся на карантине

ВЦИОМ узнал отношение россиян к волонтерству в пандемию коронавируса. Выяснилось, что две трети опрошенных готовы лично помочь людям, которые находятся на карантине.

Чаще всех о готовности поддержать изолированных заявляли мужчины — их доля составила 73 процента. По возрастным категориям самыми отзывчивыми оказались респонденты 35–44 и 45–59 лет. Скептично к идее отнеслись женщины, молодежь и пожилые россияне старше 60 лет.

Три четверти опрошенных видят в работе волонтеров существенную помощь населению. При чем в этой доле преимущественно находятся молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Обратного мнения придерживаются 13 процентов респондентов. Столько же россиян не смогли ответить на вопрос.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел телефонный опрос 23 апреля. В нем поучаствовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Погрешность исследования не превышает двух с половиной процентов.

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Автор: Анна Манц
#россияне #вциом #волонтерство #коронавирус

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