Большинство россиян готовы помочь людям, находящимся на карантине

ВЦИОМ узнал отношение россиян к волонтерству в пандемию коронавируса. Выяснилось, что две трети опрошенных готовы лично помочь людям, которые находятся на карантине.

Чаще всех о готовности поддержать изолированных заявляли мужчины — их доля составила 73 процента. По возрастным категориям самыми отзывчивыми оказались респонденты 35–44 и 45–59 лет. Скептично к идее отнеслись женщины, молодежь и пожилые россияне старше 60 лет.

Три четверти опрошенных видят в работе волонтеров существенную помощь населению. При чем в этой доле преимущественно находятся молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Обратного мнения придерживаются 13 процентов респондентов. Столько же россиян не смогли ответить на вопрос.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел телефонный опрос 23 апреля. В нем поучаствовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Погрешность исследования не превышает двух с половиной процентов.