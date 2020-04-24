Экс-премьер Украины потребовал закрыть в стране американские биолаборатории

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров потребовал закрыть американские военные лаборатории на территории страны. По некоторым данным, их насчитывается более десятка.

Властям Украины необходимо немедленно остановить работу американских лабораторий на территории Украины.https://t.co/u0XsN0Kai9 — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) April 24, 2020

Американские биологические лаборатории начали появляться на Украине в начале 2000-х годов, во время президентства Виктора Ющенко. Сейчас в стране действуют от 13 до 15 засекреченных военных объектов. Они расположены в Харькове, Виннице, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Тернополе, Киеве, Львове.

СМИ не раз обращали внимание на то, что в регионах расположения американских лабораторий периодически возникали вспышки нетипичных заболеваний. Например, в 2009 году в Тернополе 450 человек погибли от вируса, вызвавшего геморрагическую пневмонию. В 2011 году на Украине произошла вспышка холеры. Через три года количество зараженных достигло почти тысячи человек. Четыре года назад в Харькове минимум 20 военнослужащих погибли от похожего на грипп вируса. Еще более 200 человек были госпитализированы с такими же симптомами. Лишь у 80 процентов заболевших подтвердился свиной грипп A (H1N1). Чем переболели остальные 20 процентов — не ясно.