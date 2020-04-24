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 ФБР, ЦРУ и нацразведка США были вовлечены в ОПГ, обвинившую Россию во "вмешательстве"

ФБР, ЦРУ и нацразведка США были вовлечены в ОПГ, обвинившую Россию во "вмешательстве"
Путин поручил подготовить планы по развитию энергоотрасли в условиях COVID-19

Путин поручил подготовить планы по развитию энергоотрасли в условиях COVID-19

 Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года
Экс-премьер Украины потребовал закрыть в стране американские биолаборатории

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Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

 ФБР, ЦРУ и нацразведка США были вовлечены в ОПГ, обвинившую Россию во "вмешательстве"

ФБР, ЦРУ и нацразведка США были вовлечены в ОПГ, обвинившую Россию во "вмешательстве"
15:28   24 Апреля 2020
Весь мир

ФБР, ЦРУ и нацразведка США были вовлечены в ОПГ, обвинившую Россию во "вмешательстве"

ФБР, ЦРУ и нацразведка США были вовлечены в ОПГ, обвинившую Россию во "вмешательстве"

Бывший американский лидер Барак Обама, а также некоторые политики и представители спецслужб США организовали преступную группу, заявил российский предприниматель Евгений Пригожин. 

Бизнесмен направил письмо американскому генпрокурору Уильяму Барру, в котором указал на сговор Обамы, а также ряда конгрессменов и должностных лиц Госдепартамента и Минюста, планировавших сместить с должности президента США Дональда Трампа посредством импичмента, пишет ФАН. Кроме того, эта ОПГ пыталась сфабриковать обвинения против РФ во вмешательстве в американские выборы 2016 года путем фальсификаций и прочих грязных методов.

 

 

Экс-президент США Барак Обама пытался дискредитировать кандидатуру Трампа еще летом 2016 года, обвиняя его якобы в связях с Россией. Немаловажную роль в этом сыграла главная соперница американского лидера в выборах Хиллари Клинтон, по чьей инициативе было начато распространение фейков о "российском вмешательстве". Позже доклад спецпрокурора Мюллера по этому делу признали несостоятельным, а все обвинения с компаний из РФ и отдельных лиц были сняты. 

Генпрокуратура США должна провести проверку в отношении указанных личностей и возбудить уголовное дело, наказав виновных, заявил Пригожин. Бизнесмен отметил, что необоснованное преследование российской фирмы "Конкорд" со стороны американских заговорщиков было попыткой нанести репутационный урон лично ему, физ- и юрлицам, а также России в целом.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #обама #клинтон #пригожин #конкорд

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