Бывший американский лидер Барак Обама, а также некоторые политики и представители спецслужб США организовали преступную группу, заявил российский предприниматель Евгений Пригожин.

Бизнесмен направил письмо американскому генпрокурору Уильяму Барру, в котором указал на сговор Обамы, а также ряда конгрессменов и должностных лиц Госдепартамента и Минюста, планировавших сместить с должности президента США Дональда Трампа посредством импичмента, пишет ФАН. Кроме того, эта ОПГ пыталась сфабриковать обвинения против РФ во вмешательстве в американские выборы 2016 года путем фальсификаций и прочих грязных методов.

Экс-президент США Барак Обама пытался дискредитировать кандидатуру Трампа еще летом 2016 года, обвиняя его якобы в связях с Россией. Немаловажную роль в этом сыграла главная соперница американского лидера в выборах Хиллари Клинтон, по чьей инициативе было начато распространение фейков о "российском вмешательстве". Позже доклад спецпрокурора Мюллера по этому делу признали несостоятельным, а все обвинения с компаний из РФ и отдельных лиц были сняты.

Генпрокуратура США должна провести проверку в отношении указанных личностей и возбудить уголовное дело, наказав виновных, заявил Пригожин. Бизнесмен отметил, что необоснованное преследование российской фирмы "Конкорд" со стороны американских заговорщиков было попыткой нанести репутационный урон лично ему, физ- и юрлицам, а также России в целом.