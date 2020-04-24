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Путин поручил подготовить планы по развитию энергоотрасли в условиях COVID-19

 Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года
Экс-премьер Украины потребовал закрыть в стране американские биолаборатории

Экс-премьер Украины потребовал закрыть в стране американские биолаборатории

 Путин поручил выделить 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи

Путин поручил выделить 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи
Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

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15:25   24 Апреля 2020
Экономика

Путин отметил успех политики Банка России по оздоровлению финансовой сферы

Путин отметил успех политики Банка России по оздоровлению финансовой сферы

Финансовая политика Центробанка РФ неоднократно вызывала критику, однако сейчас стало ясно, что регулятор работал правильно, сообщил президент России Владимир Путин. По его мнению, работа ЦБ помогает оздоровить валютно-кредитный сектор.

Политика Центробанка РФ позволила оздоровить финансовую сферу перед кризисом, благодаря чему к мировой рецессии отечественная экономика подошла с укрепившимися показателями. Современное устойчивое положение во многом является заслугой регулятора, который неоднократно подвергался критике. Сегодня стало ясно, что его деятельность велась в правильном направлении, рассказал президент России Владимир Путин.

Сегодня стабильность банковского сектора необходимо использовать для стабилизации всей экономики, уверен президент. Ранее на совещании в Банке России было принято решение продолжить снижать ключевую ставку, несмотря на пандемию COVID-19.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #банк россии #кредитная политика

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