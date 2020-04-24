Путин отметил успех политики Банка России по оздоровлению финансовой сферы

Финансовая политика Центробанка РФ неоднократно вызывала критику, однако сейчас стало ясно, что регулятор работал правильно, сообщил президент России Владимир Путин. По его мнению, работа ЦБ помогает оздоровить валютно-кредитный сектор.

Политика Центробанка РФ позволила оздоровить финансовую сферу перед кризисом, благодаря чему к мировой рецессии отечественная экономика подошла с укрепившимися показателями. Современное устойчивое положение во многом является заслугой регулятора, который неоднократно подвергался критике. Сегодня стало ясно, что его деятельность велась в правильном направлении, рассказал президент России Владимир Путин.

Сегодня стабильность банковского сектора необходимо использовать для стабилизации всей экономики, уверен президент. Ранее на совещании в Банке России было принято решение продолжить снижать ключевую ставку, несмотря на пандемию COVID-19.