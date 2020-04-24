Киев надеется получить финансирование от США, блокируя резолюцию России в ООН

Украина руководствовалась собственными политическими мотивами, блокируя в ООН резолюцию по борьбе с коронавирусом, считает сенатор Олег Морозов.

Украинская делегация, а также представители ряда других государств, воспрепятствовали принятию документа в ООН, предполагающего снятие всех экономических санкций в рамках всеобщей борьбы с коронавирусом. Член комитета Совета Федерации по международной политике Олег Морозов заявил в беседе с iReactor, что успешная борьба с заболеванием возможна только при совместных усилиях.

Резолюция была составлена не только Россией, но еще 27 государствами, напомнил парламентарий. Он уточнил, что РФ старалась не для себя, а во благо странам, пострадавшим от пандемии COVID-19 и не имеющим доступа к необходимым ресурсам из-за санкций.

"Но Украина ставит свои политические предпочтения выше общих гуманистических задач, подпевает другим в надежде получить за это какую-нибудь очередную финансовую подачку", — считает Морозов.

Запад лишь похвалит Киев, но не даст никаких денег из-за сложной ситуации с коронавирусом, заявил депутат. Он отметил, что действия Украины продиктованы антироссийскими настроениями и общими тенденциями западной информационной войны против РФ.

Российское постпредство в ООН подвергло критике действия Украины, назвав позицию Киева кощунственной.