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15:16   24 Апреля 2020
Россия

ФСБ задержала экстремиста из Дагестана, призывавшего к отказу от светских законов

ФСБ задержала экстремиста из Дагестана, призывавшего к отказу от светских законов

Сотрудники ФСБ взяли под стражу уроженца Дагестана, который состоит в запрещенной в РФ экстремистской организации.

Против мужчины уже возбуждено дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ. Расследованием совместно занимаются работники Федеральной службы безопасности, Следственного комитета и МВД РФ. Известно, что уроженец Дагестана, состоящий в запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджара", занимался вербовкой и пропагандой радикальной идеологии.

Экстремист призывал своих сторонников не принимать во внимание светские законы и институты гражданского общества, принятые в Российской Федерации. Таким образом он планировал создать государство с формой религиозного управления. В его доме провели обыск, в ходе которого изъяли материалы противозаконного характера.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #ск #фсб #мвд

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