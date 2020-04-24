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 Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

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Экс-премьер Украины потребовал закрыть в стране американские биолаборатории

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 Путин поручил выделить 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи

Путин поручил выделить 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи
Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

 ФБР, ЦРУ и нацразведка США были вовлечены в ОПГ, обвинившую Россию во "вмешательстве"

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15:12   24 Апреля 2020
Сирия

Соколов рассказал о легализации финансирования боевиков САР со стороны Госдепа США

Соколов рассказал о легализации финансирования боевиков САР со стороны Госдепа США

Вашингтон готов подкупить арабские СМИ, спонсировать прозападных активистов Сирии и давить на легитимные власти, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике. О планах "Дяди Сэма" рассказал эксперт по геополитике Константин Соколов.

Госдеп США готов выделить на "поддержку" сирийских проектов 1,5 миллиона долларов и направить средства на "правозащиту" сирийцев.

По мнению Соколова, финансирование пойдет в карманы конкретных личностей, а также на оплату деятельности оппозиции и средств массовой информации. Вашингтон решил легализовать деятельность, которая недавно считалась запретной.

Эксперт подчеркнул, что террористические группировки чаще всего поддерживает ЦРУ. На финансирование боевиков идут огромные суммы денежных средств. Чтобы проводить такие деньги незаметно, американцы решили пойти на такой шаг. Подробнее читайте в материале РИА ФАН.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #террористы #госдеп сша

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