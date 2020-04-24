Соколов рассказал о легализации финансирования боевиков САР со стороны Госдепа США

Вашингтон готов подкупить арабские СМИ, спонсировать прозападных активистов Сирии и давить на легитимные власти, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике. О планах "Дяди Сэма" рассказал эксперт по геополитике Константин Соколов.

Госдеп США готов выделить на "поддержку" сирийских проектов 1,5 миллиона долларов и направить средства на "правозащиту" сирийцев.

По мнению Соколова, финансирование пойдет в карманы конкретных личностей, а также на оплату деятельности оппозиции и средств массовой информации. Вашингтон решил легализовать деятельность, которая недавно считалась запретной.

Эксперт подчеркнул, что террористические группировки чаще всего поддерживает ЦРУ. На финансирование боевиков идут огромные суммы денежных средств. Чтобы проводить такие деньги незаметно, американцы решили пойти на такой шаг. Подробнее читайте в материале РИА ФАН.