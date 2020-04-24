Власти России выделили 5,2 млрд рублей на закупку реанимобилей

Российские власти выделили 5,2 миллиарда рублей на покупку 1,2 тысячи реанимобилей, которые оперативно должны поступить в регионы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Дополнительная закупка осуществлена за счет федеральных средств. Путин подчеркнул, что необходимый транспорт важно как можно скорее доставить в российские регионы. Российский лидер обозначил, что Правительство РФ и главы регионов должны проконтролировать этот вопрос.

В связи с пандемией COVID-19 российскими властями принимаются необходимые меры по оказанию поддержки медиков и населения, а также российских предпринимателей, чьи организации стали наиболее пострадавшими от последствий распространения коронавируса нового типа.