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Путин поручил подготовить планы по развитию энергоотрасли в условиях COVID-19

 Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года
Экс-премьер Украины потребовал закрыть в стране американские биолаборатории

Экс-премьер Украины потребовал закрыть в стране американские биолаборатории

 Путин поручил выделить 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи

Путин поручил выделить 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи
Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

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15:06   24 Апреля 2020
Общество

Власти России выделили 5,2 млрд рублей на закупку реанимобилей

Власти России выделили 5,2 млрд рублей на закупку реанимобилей

Российские власти выделили 5,2 миллиарда рублей на покупку 1,2 тысячи реанимобилей, которые оперативно должны поступить в регионы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Дополнительная закупка осуществлена за счет федеральных средств. Путин подчеркнул, что необходимый транспорт важно как можно скорее доставить в российские регионы. Российский лидер обозначил, что Правительство РФ и главы регионов должны проконтролировать этот вопрос.

В связи с пандемией COVID-19 российскими властями принимаются необходимые меры по оказанию поддержки медиков и населения, а также российских предпринимателей, чьи организации стали наиболее пострадавшими от последствий распространения коронавируса нового типа.

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Автор: Яна Либерман
#россия #закупка

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