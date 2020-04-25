Чем TikTok не угодил политикам

COVID-19 оставит культурное наследие в виде челленджей. Российские пользователи, звёзды эстрады, спортсмены и блогеры не пропускали зарубежные тренды: мыли руки на камеру, чеканили туалетной бумагой, носили подушку вместо платья, менялись одеждой с возлюбленными. Зачастую очагом распространения вирусных роликов становилась новая площадка — TikTok. Государственных деятелей там найти трудно. «Политика Сегодня» узнала, почему власть имущие игнорируют общенародные развлечения и новую социальную сеть.

Созданный в 2010 году и полюбившийся россиянам Instagram к своему юбилею обзавелся серьезным конкурентом. Принадлежащий крупной пекинской компании видеохостинг TikTok в 2020 году достиг показателя в 1,5 млрд скачиваний. Изначально подростковая аудитория площадки «повзрослела» — в России половина пользователей TikTok сегодня старше 24 лет. И если к страницам политиков в Instagram россияне уже привыкли, то в новом приложении официальное лицо — редкий гость.

Некоторую политическую активность в TikTok можно заметить на территории СНГ. В этом году министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич воспользовался платформой для приглашения на ярмарку книг, разместив незамысловатое видео на официальной странице ведомства в приложении.

Героем другого ролика стал миллиардер, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, который вместе с сыном продемонстрировал неформальную церемонию приветствия. Основатель правящей партии «Грузинская мечта» набрал под видео более 40 тысяч лайков.

В начале года в ряде украинских СМИ также появились публикации о том, что президент страны Владимир Зеленский завел свой аккаунт на видеохостинге. В январе на предполагаемом канале президента было несколько роликов: с отрывками из новогодней речи, с пивом и орешками, с эпизодом из сериала «Слуга народа». Правда, сейчас аккаунт удалён.

То же касается и юной дочери украинского лидера. Замеченная журналистами страница Саши Зеленской в TikTok вскоре после обнародования опустела. Контент девочки состоял из смешных видео с братом и танцев.

Похожая история произошла с российским депутатом Юрием Залюбовским. Член партии «Единая Россия», заместитель председателя Думы Хорольского муниципального района стал героем громких заголовков в местных СМИ. Причиной для повышенного внимания со стороны общественности послужили ролики Залюбовского в TikTok, на которых политик дурачится под популярную музыку прямо в районной администрации.

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«У меня уже нету там аккаунта, — признался депутат «Политике Сегодня» в телефонном разговоре. — Просто удалил. Были веские причины».

После народной критики Залюбовский резко изменил позитивный настрой в сторону платформы, порекомендовал не использовать её для общения с будущими избирателями и напомнил, что есть более привычные площадки — Instagram и Facebook.

«Если и использовать TikTok, то чтобы показать свою работу,» — сделал вывод политик.

Политолог Владимир Брутер заметил, что представители разного уровня власти в России редко выступают с самостоятельными заявлениями, поэтому неохотно ведут социальные сети — особенно столь молодые, как TikTok.

«Они предпочитают часто свою позицию не заявлять, тем более в таком формате, который нельзя купировать постфактум. Но я считаю, что использование социальных сетей политиками — это вопрос будущего», — рассуждает Брутер.

Российская телеведущая, депутат Госдумы Оксана Пушкина причину вялого участия политиков в жизни TikTok видит в другом. По ее мнению, на это влияют возраст и взгляды коллег, а также тяжелая эпидемиологическая ситуация в стране.

«Странно будет, если, я, например — доминантно IT-человек — начну сейчас грузить повесткой, которой живу, аудиторию TikTok. Я к ней обращусь. Обязательно. Как только вздохну. А сейчас еду в волонтерский штаб», — сообщила Оксана Пушкина.

Некоторые общественно-государственные организации тем не менее делают шаги в сторону видеохостинга. Так, представители Российского движения школьников в Санкт-Петербурге стали снимать короткие клипы в TikTok, чтобы привлечь новых ребят в свои ряды. А член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Андрей Ветлужских с завидной периодичностью выставляет ролики, в которых отвечает на вопросы граждан по трудовому праву, поздравляет женщин с 8 марта или развлекается с домашними животными.

Правда, такие примеры, скорее, исключение из правил. Однако отсутствие политических лидеров в TikTok российские пользователи компенсируют себе сами, реагируя на решения президента страны танцами под песню «Владимир Путин — молодец».

К слову, осторожное отношение к китайской площадке демонстрируют не только российские власти. В конце декабря 2019 года руководство американских вооруженных сил запретило для военнослужащих использовать TikTok, поскольку власти США подозревают приложение в похищении данных пользователей. А в январе 2020 года TikTok оказался под запретом для сотрудников Госдепартамента и Министерства внутренней безопасности США.