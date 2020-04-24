Парламент и ЛНА выступили с предложениями по мирному урегулированию кризиса

Жители Ливии должны посредством голосования определить состав нового Президентского совета, который будет руководить страной в последующий период. Об этом заявил председатель Палаты представителей Агила Салех.

Для возвращения страны на путь урегулирования Палата представителей и ЛНА предлагает трем регионам Ливии — Триполитании, Феццану и Киренаике — провести тайное голосование, избрав в Президентский совет, который состоит из председателя и двух заместителей, своих представителей.

После Президентский совет изберет премьер-министра, а также его замов, чтобы сформировать новый состав правительства. Список участников должна будет одобрить Палата представителей.

По мнению Салеха, такой поворот является необходимым общенациональным требованием жителей Ливии для спасения страны, а также ее возвращения на путь строительства государственности на основе равенства и справедливости, передает Федеральное агентство новостей.