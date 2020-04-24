Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список перспективных вакцин против нового коронавируса на своем сайте. В перечень вошли девять российских препаратов.

Вакцины разработали российские ученые из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», два препарата создали в компании «БИОКАД» и один — в НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров объяснил, что статус «перспективная» означает появление отечественной вакцины против COVID-19 до конца этого года.

«Через полгода, как минимум, будет готова. Но может и больше. Всемирная организация здравоохранения будет отслеживать то, как работает над вакциной Россия. Международное сообщество разрабатывать ее не будет», — рассказал Никифоров «Политике Сегодня».

Всего в списке ВОЗ — 83 препарата. Шесть из них сейчас ученые уже испытывают на людях. Это вакцины китайской корпорации CanSino Biological Inc. и Пекинского института биотехнологий, Оксфордского университета, американской компании Inovio Pharmaceuticals, Уханьского биологического института и Пекинского биологического института, китайской компании Sinovac и, наконец, совместная разработка американской компании Moderna и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США.

По данным университета Дж. Хопкинса на 24 апреля, в мире насчитывается 2 709 408 заболевших. Более 80 тысяч случаев диагностированы за последние сутки. Медики зафиксировали 80 479 летальных случаев.

За последние сутки в России зарегистрировали 5 849 новых случаев коронавируса. Из них 46,1 процента не имели клинических проявлений болезни.