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 Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

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15:32   24 Апреля 2020
Весь мир

Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

Российская вакцина против COVID-19 появится осенью 2020 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список перспективных вакцин против нового коронавируса на своем сайте. В перечень вошли девять российских препаратов.

Вакцины разработали российские ученые из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», два препарата создали в компании «БИОКАД» и один  — в НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров объяснил, что статус «перспективная» означает появление отечественной вакцины против COVID-19 до конца этого года.

«Через полгода, как минимум, будет готова. Но может и больше. Всемирная организация здравоохранения будет отслеживать то, как работает над вакциной Россия.  Международное сообщество разрабатывать ее не будет», — рассказал Никифоров «Политике Сегодня».

Всего в списке ВОЗ — 83 препарата. Шесть из них сейчас ученые уже испытывают на людях. Это вакцины китайской корпорации CanSino Biological Inc. и Пекинского института биотехнологий, Оксфордского университета, американской компании Inovio Pharmaceuticals, Уханьского биологического института и Пекинского биологического института, китайской компании Sinovac и, наконец, совместная разработка американской компании Moderna и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США.

Вакцина против COVID-19 появится в России осенью, заявили в РНИМУ им. Н.И. Пирогова

По данным университета Дж. Хопкинса на 24 апреля, в мире насчитывается 2 709 408 заболевших. Более 80 тысяч случаев диагностированы за последние сутки. Медики зафиксировали 80 479 летальных случаев.

За последние сутки в России зарегистрировали 5 849 новых случаев коронавируса. Из них 46,1 процента не имели клинических проявлений болезни.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #воз #вакцина #коронавирус

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