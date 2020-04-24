Хазин высказался о горячем конфликте экономиста Глазьева и Центробанка

Экономист Михаил Хазин поддерживает позицию Сергея Глазьева, который ранее раскритиковал действия Центробанка в условиях кризиса и колебания курса рубля.

Ранее российские СМИ, ссылаясь на информацию агентства «Интерфакс», рассказали, что Банк России направил в министерство экономического развития письмо, в котором якобы была высказана просьба повлиять на министра Евразийской экономической комиссии, экономиста и политолога Сергея Глазьева и снизить его «информационную активность».

Как отмечалось, Глазьев в условиях "коронакризиса", падения цен на нефть и неустойчивого курса рубля повторил высказанное ранее предложение обложить налогом валютные спекуляции.

На минувшей неделе опубликовали пресс-релиз Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), содержащий ряд возможных мер денежно-кредитной и макроэкономической политики, которые позволят обеспечить экономическую стабильность стран ЕАЭС. Вместе с пресс-релизом была обнародована и презентация Глазьева с его предложениями по поддержке рубля, сильно отличающимися от курса, которого придерживается Центробанк.

По мнению Глазьева, в сложившейся ситуации нужно принять общепринятые в мировой практике меры по нейтрализации атак валютных спекулянтов, которые манипулируют курсом рубля, используя колебания цен на нефть. Достичь этого, по словам Глазьева, можно путем введения налога на неторговые валютообменные операции, направив при этом полученные средства на поддержание российской экономики.

После этой публикации, как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник, в Минэкономразвития поступило письмо из Центробанка, в котором публичная активность Сергея Глазьва была подвергнута критике.

«(Презентация) содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, а также несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России», — сообщил источник информагентства, отметив, что в связи с вышесказанным Центробанк просит МЭР «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Сергея Глазьева как представителя ЕЭК от РФ.

К настоящему моменту ни в Минэкономразвития, ни в Банке России, ни в ЕЭК никак не прокомментировали появление в СМИ данной информации. При этом Федеральное агентство новостей пообщалось с экономистом Михаилом Хазиным, который ранее не раз выступал с позиции, оппозиционной политике Центробанка.

«Глазьев вскрыл мошенничество. Центробанк, естественно, завопил. А что, было неизвестно, что Центробанк занимается, мягко говоря, спорными действиями? Это как бы общеизвестно. То, что чиновники Центробанка связаны с валютными спекулянтами, — это, конечно, формально не доказано, но по результатам показателей рубля — это практически очевидно».

Любой эксперт, видя, как Центробанк раскачивает рубль, немедленно делает вывод, что Центробанк заинтересован в поддержке валютных спекулянтов. Вот и все. Глазьев об этом и говорит», — приводит агентство слова экономиста, подчеркивая, что это его личная точка зрения.

Напомним, к вечеру 23 апреля курс российского рубля укрепился относительно евро и доллара на фоне подорожавшей нефти. Перед этим во вторник, 22 апреля, Банк России продал на открытом рынке рекордную с начала марта сумму – более 220 миллионов долларов. Всего же с 11 марта Центробанк, поддерживая курс рубля, потратил уже более пяти миллиардов долларов.