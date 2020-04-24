Снижение ЦБ РФ ключевой ставки сделает кредиты доступнее, но разгонит инфляцию

Снижение ключевой ставки Центробанком до 5,5 процента необходимая сейчас мера, которая должна стимулировать экономику страны. Но есть и обратная сторона - ускорение инфляции. Об этом «Политике Сегодня» рассказала доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская.

Пониженная ключевая ставка сделает кредиты для предпринимателей доступнее, отметила эксперт. Клиенты банков смогут рефинансировать займы под более низкий процент, что частично облегчит долговую нагрузку.

«На фоне небольшого укрепления рубля, данная мера поддержки экономики представляется вполне очевидной и необходимой, хоть и не вполне эффективной, — считает Залюбовская. — От ее [ставки] размера зависит размер процентов по кредитам, доходность вкладов, размер неустойки по некоторым сделкам, размер компенсации за задержку заработной платы, а также расчет пеней за несвоевременную уплату налогов и страховых взносов».

Прочем, есть и негативные последствия решения ЦБ.

«Снижение ключевой может повлиять также на ускорение инфляции и рост цен, в том числе на потребительские товары», — отметила доцент.

Пока Банк России прогнозирует годовую инфляцию на уровне 3,8- 4,8 процентов.

Наталья Залюбовская считает, что во втором полугодии ЦБ РФ рассмотрит вопрос об увеличении ключевой ставки.

24 апреля совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 5,5 процентов годовых. Последний раз такие показатели были в 2013 году.

Это второе понижение ключевой ставки Центробанком за полгода. 13 декабря 2019 года совет директоров ЦБ РФ снизил ее на 0,25 процентных пункта — с 6,25 процентов до 6 процентов.



