Путин согласовал введение электронного документооборота в РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране электронного документооборота. Подписанный документ опубликован на портале правовой информации.

Помимо закона об электронном обороте документов, президент сегодня утвердил закон об упрощенном получении российского гражданства. Теперь иностранцам при получении паспорта РФ не нужно отказываться от имеющегося гражданства, а также введены дополнительные меры для упрощения получения паспорта РФ.

Также Путин подписал одобренный Госдумой закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.