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13:43   24 Апреля 2020
Экономика

Центробанк понизил ключевую ставку

Центробанк понизил ключевую ставку

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Центробанк РФ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, сообщили представители Банка России.

Такое заявление сотрудники регулятора сделали после снижения ключевой ставки до 5,5%

Помимо этого, в ведомстве отметили, что в текущем году ВВП снизился на 4-6%. Центробанк прогнозирует, что в дальнейшем ожидается восстановительный рост российской экономики на 2,8-4,8%. Такие показатели будут достигнуты в 2021 году.

Стоит подчеркнуть, что в базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в 27 долларов за баррель в 2020 году.

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Автор: Юлия Яковлева
#центробанк #рубль #ставка

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