Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 24 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о дате проведения совещания главы государства Владимира Путина с членами Совета безопасности.

Песков сообщил, что совещание Путина с постоянными членами Совбеза состоится в пятницу. Пресс-секретарь президента РФ также рассказал, что обращение главы государства к россиянам стоит ждать в течение следующей недели. Песков напомнил, что режим самоизоляции действует до конца месяца.

Во время периода изоляции по коронавирусу президент России подписал указ об ограничении продажи спиртных напитков в кафе и многоэтажках. "Закон о наливайках" вносит ряд изменений в продажу алкоголя в кафе и барах, которые находятся на первых этажах жилых домов.