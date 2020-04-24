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13:33   24 Апреля 2020
Россия

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 24 апреля

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 24 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о дате проведения совещания главы государства Владимира Путина с членами Совета безопасности.

Песков сообщил, что совещание Путина с постоянными членами Совбеза состоится в пятницу. Пресс-секретарь президента РФ также рассказал, что обращение главы государства к россиянам стоит ждать в течение следующей недели. Песков напомнил, что режим самоизоляции действует до конца месяца.

Во время периода изоляции по коронавирусу президент России подписал указ об ограничении продажи спиртных напитков в кафе и многоэтажках. "Закон о наливайках" вносит ряд изменений в продажу алкоголя в кафе и барах, которые находятся на первых этажах жилых домов.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #песков #коронавирус

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