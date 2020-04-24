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13:24   24 Апреля 2020
Общество

В Кремле рассказали, когда Путин выступит с новым обращением

В Кремле рассказали, когда Путин выступит с новым обращением

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян подождать еще неделю до нового обращения главы государства Владимира Путина.

Во время пресс-конференции с журналистами Песков ответил на вопрос о том, когда ждать нового обращения Владимира Путина к гражданам страны по поводу продления или снятия ограничительных мер по коронавирусу. Песков напомнил россиянам, что режим самоизоляции будет действовать еще неделю. В Кремле пока не могут назвать точной даты обращения Путина, но, вероятнее всего, это произойдет на следующей неделе.

Напомним, режим самоизоляции носит профилактическую меру. Он был введен с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции на территории России.

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Автор: Василий Пименов
#путин #песков #обращение

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